Губернатор Миляев: Спасатели ликвидировали пожар на логистическом центре Тульской области

Спасатели ликвидировали открытое горение в сортировочном центре Wildberries в Тульской области. Детали о состоянии попавшего под атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекта маркетплейса раскрыл губернатор региона Дмитрий Миляев, его заявление опубликовано в Telegram.

«На месте работала группировка из 114 человек и 44 единиц техники. Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций», — написал Миляев.

Губернатор также указал, что специалисты после пожара не выявили превышения вредных веществ в воздухе.

ВСУ ударили по Тульской области в ночь на 5 августа. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что атаковавшие регион беспилотники могли быть запущены с территории третьих стран, в том числе из Прибалтики.

В результате налета ВСУ один из дронов упал на сортировочный центр — на объекте начался пожар. О возгорании на логистическом объекте также сообщили в Wildberries. В компании заявили, что сотрудников успели эвакуировать.