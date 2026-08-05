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19:42, 5 августа 2026 (обновлено: 19:44, 5 августа 2026)Моя страна

В Ростове-на-Дону археологи обнаружили сарматскую катакомбу и меотское захоронение

В Ростове-на-Дону при строительстве дома нашли катакомбу железного века
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sava Senemty/ Shutterstock / Fotodom  

В Ростове-на-Дону при раскопках участка под строительство частного дома археологи обнаружили сарматскую катакомбу железного века и древние захоронения разных эпох. Об этом сообщает «Блокнот Ростов».

Площадь исследованной территории составила 236 квадратных метров, и в ее границах специалисты нашли не только сарматскую катакомбу, но и меотское погребение, а также ров древнего кургана, который относится к еще более раннему периоду.

Всего в Ростове при раскопках обнаружили около 100 предметов, включая керамику, орудия труда и украшения, однако одно из захоронений осталось неисследованным, так как его границы уходят за пределы участка — на соседнюю территорию. Все найденные артефакты, включая предметы из сарматской катакомбы и древние захоронения, направят на лабораторный анализ, который должен уточнить их возраст и дать новые сведения об истории Донского края.

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