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20:34, 5 августа 2026 (обновлено: 20:38, 5 августа 2026)Экономика

Россиян научили вести себя при встрече с гигантскими медузами

Биолог Олифиренко: При встрече с гигантскими медузами лучше избегать контакта
Александра Качан (Редактор)

Фото: Minakryn Ruslan / Shutterstock / Fotodom

При встрече с гигантскими медузами ропилемами, которые в августе пришли к берегам Владивостока, стоит соблюдать ряд правил. О том, как вести себя в такой ситуации, рассказала директор АНО «Центр природоохранных инициатив» кандидат биологических наук Александр Олифиренко в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, диаметр медуз ропилем может достигать более полуметра. Они периодически скапливаются на поверхности воды и не представляют опасности, однако при встрече стоит избегать тактильного контакта и учитывать индивидуальные особенности организма.

«Яд, содержащийся в стрекательных клетках на щупальцах медузы ропилемы, может немного обжечь, спровоцировав у некоторых людей аллергические реакции. Хотя у большинства это проходит за день и без последствий», — объяснила Олифиренко.

Ранее океанолог Анатолий Таврический заявил, что медузы ропилемы начали приближаться к водам России на фоне глобального потепления.

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