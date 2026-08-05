В ФИФА запланировали провести финал ЧМ-2030 в Марокко вместо столицы Испании Мадрида

В Международной федерации футбола (ФИФА) запланировали провести финал ЧМ-2030 в Марокко вместо столицы Испании Мадрида. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) провести в стране финал чемпионата мира 2030 года в обмен на поддержку на предстоящих в марте 2027-го выборах на пост главы организации.

В среду Инфантино собрал в столице Марокко Рабате своих ключевых сотрудников на совещание. Он пытается убедить различные национальные ассоциации выступить с заявлениями в его поддержку.

Ранее в Испании призвали не проводить матчи ЧМ-2030 в Марокко. Эта инициатива связана с мигрантским кризисом в Сеуте. В конце июля этот испанский автономный город, расположенный на средиземноморском побережье Северной Африки, подвергся массовому нашествию нелегальных мигрантов из Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что в страну проникли 72 тысячи нелегалов, из них 70 тысяч уже вернулись на родину.