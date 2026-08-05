«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче Кубка России со счетом 5:1

«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче Кубка России со счетом 5:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дубль в составе красно-белых оформил форвард Манфред Угальде, еще по голу забили Пабло Солари, Наиль Умяков и Павел Полех. Единственный в составе «Оренбурга» забил Ренат Голыбин.

После 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» и «Спартак» набрали по три очка и возглавляют турнирную таблицу группы А. «Оренбург» и «Рубин» не имеют в своем активе набранных очков.

Ранее «Родина» обыграла «Рубин» со счетом 5:0. Два мяча провел Магомедхабиб Абдулсамов, еще по голу забили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко.