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17:21, 28 июля 2026 (обновлено: 17:47, 28 июля 2026)Моя страна

Российские археологи нашли на Ямале столетиями разыскиваемое древнее поселение

На Ямале археологи нашли легендарное древнее поселение Воксар-вож
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На Ямале археологи нашли легендарное древнее поселение Пантуев городок (Воксар-вож), которое столетиями безуспешно искали исследователи. Об этом сообщает «Муксун.fm» со ссылкой на археолога Никиту Перцева.

Экспедиция, стартовавшая из Салехарда 23 июля, обнаружила поселение именно в том районе, на который указывали исторические источники — путевые заметки академика Герхарда Миллера и чертежи картографа Семена Ремезова. Пантуев городок известен тем, что именно здесь первый отряд, направленный в 1600 году на строительство Мангазеи — первого русского города за Полярным кругом, — пережидал жестокий шторм, прежде чем продолжить путь.

Долгие века найти городок не удавалось из-за острой нехватки археологов в регионе и опасений, что Обь могла просто смыть поселение вместе с берегом. Перед нынешней экспедицией ученые заново проанализировали источники, сопоставили их с топонимикой и выбрали крупный район для поисков. Теперь археологам предстоит заложить больше шурфов, чтобы набрать достаточно материала и окончательно доказать, что найденное поселение — тот самый Воксар-вож.

В составе отряда из 12 человек — воспитанники «Школы археологов» при музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского, четверо профессиональных археологов и двое волонтеров. Для подростков это полевая практика: они учатся разбивать раскопы, делать съемку местности, составлять планы и описания, а главная задача сейчас — собрать достаточно доказательств, для того чтобы легендарный Пантуев городок наконец обрел официальный статус.

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