Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов набрал миллион просмотров в соцсети Х

Пост главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов на странице в соцсети X набрал миллион просмотров. Такое количество показывает счетчик под публикацией.

«Варвары у ворот: 410 г. н. э. против наших дней», — написал глава РФПИ несколькими днями ранее. К посту он прикрепил коллаж, состоящий из двух изображений: первое — картина Томаса Коула «Разрушение» из серии «Путь империи», изображающей цикл жизни цивилизации: от зарождения и расцвета до неизбежного упадка и окончательного исчезновения; второе — недавнее фото побережья испанского полуанклава Сеута в Северной Африке, сделанное в разгар миграционного кризиса.

Дмитриев назвал миграционную политику Евросоюза (ЕС) и Великобритании катастрофической, добавив, что ситуация в Сеуте — «лишь яркая иллюстрация миграционной политики ЕС, основанной на надеждах левых сил на то, что мигранты и их потомки проголосуют за левых».

Испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города.

Ранее Дмитриев объявил Марокко победителем в миграционном матче с Испанией. Также он заявил, что ЕС и Великобритания должны поучиться у России миграционной политике.