Мужчина и пять школьников изнасиловали девочку и сняли это на видео

Шесть человек надругались над школьницей и сняли это на видео

В индийском штате Одиша шесть человек были задержаны после того, как они надругались над школьницей, сняли это на видео и опубликовали ролик в сети. Об этом пишет Hindustan Times.

Инцидент произошел в школе, куда девятиклассница пришла на вечерние занятия. Мужчина вместе с пятью учениками ворвался в класс, пока там не было преподавателя, и уговорил девочку пойти с ними. Ее отвезли в малолюдное место неподалеку, где она подверглась групповому изнасилованию.

Вскоре они опубликовали ролик в соцсетях и стали угрожать школьнице расправой, если она обратится в полицию. Спустя непродолжительное время видео стало вирусным, и семья пострадавшей все-таки обратилась к правоохранителям. 22-летнего мужчину арестовали, а несовершеннолетних отправили в исправительные учреждения.

Ранее в Екатеринбурге мигрант изнасиловал школьницу, снимая процесс на видео. Преступник совершил в отношении девочки противоправные действия сексуального характера, угрожая ей убийством.