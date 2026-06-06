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07:53, 6 июня 2026Спорт

«Мистер Олимпия» назвал способ создать классическую мужскую фигуру

«Мистер Олимпия» Бамстед посоветовал жим гантелей для создания классической мужской фигуры
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Diego Ribas / PX Imagens via ZUMA Press Wire / Legion-Media

Шестикратный «Мистер Олимпия» Крис Бамстед назвал способ создать классическую мужскую фигуру. Об этом сообщает Men Today.

Эксперт посоветовал два упражнения, которые особенно полезны для создания классического телосложения: жим гантелей на наклонной скамье и гакк-приседания. По его мнению, главное в такой работе — регулярность, контроль техники и достаточная нагрузка, а не поиск «волшебной» схемы.

Бамстед привел схему тренировки: после разминки — три подхода жима гантелей на наклонной скамье по восемь повторений, затем жим в тренажере и суперсет из разведения рук с отжиманиями.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала мужчинам способ сохранить молодость после 40 лет. Она отметила, что для этого нужно вести физически активный образ жизни.

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