«Мистер Олимпия» назвал способ создать классическую мужскую фигуру

Шестикратный «Мистер Олимпия» Крис Бамстед назвал способ создать классическую мужскую фигуру. Об этом сообщает Men Today.
Эксперт посоветовал два упражнения, которые особенно полезны для создания классического телосложения: жим гантелей на наклонной скамье и гакк-приседания. По его мнению, главное в такой работе — регулярность, контроль техники и достаточная нагрузка, а не поиск «волшебной» схемы.
Бамстед привел схему тренировки: после разминки — три подхода жима гантелей на наклонной скамье по восемь повторений, затем жим в тренажере и суперсет из разведения рук с отжиманиями.
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