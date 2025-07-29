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19:01, 29 июля 2025Спорт

Назван способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ сохранить молодость для мужчин после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт заявила, что с возрастом важно сохранять физическую активность, чтобы поддерживать здоровье мышц, ускорять метаболизм и предотвращать развитие хронических заболеваний. Она подчеркнула, что регулярные тренировки помогут улучшить восстановление организма и снизить риск депрессии.

В состав тренировки Ротач рекомендовала включить скручивания лежа (улучшают мобильность позвоночника), ягодичный мост (развивает мышцы спины и таза), отжимания от пола (укрепляют верхнюю часть тела), а также скручивания на пресс (поддерживают мышцы живота).

Ранее Ротач раскрыла секрет избавления от большого живота. По ее мнению, силовые тренировки или тренировки с отягощениями особенно полезны для поддержания или увеличения мышечной массы, что может ускорить метаболизм.

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