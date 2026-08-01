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00:53, 1 августа 2026Россия

Раскрыто число сбитых над Россией беспилотников за месяц

РИА Новости: За июль над регионами россии сбили более 21 тысячи беспилотников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В течение июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно пытались нанести удары по территории России. Всего за месяц было сбито более 21 тысячи украинских беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны.

Больше всего летательных аппаратов было уничтожено в конце месяца — 24 и 25 июля. В эти дни системы противовоздушной обороны сбили 937 и 1060 беспилотников соответственно. Всего за июль ликвидировано как минимум 21 760 украинских дронов. Уточняется, что большинство атак было совершено на европейскую часть страны.

Ранее Минобороны сообщало, что за 12 часов 31 июля было сбито 223 дрона ВСУ.

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