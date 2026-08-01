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00:40, 1 августа 2026 (обновлено: 00:49, 1 августа 2026)Экономика

Россиянам напомнили об увеличении накопительной пенсии с 1 августа

Доцент РУДН Одинцов: Накопительная пенсия с 1 августа вырастет на 17,3 процента
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Станислав Одинцов заявил, что Социальный фонд России (СФР) проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий с 1 августа. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт уточнил, что если средства накопительной части пенсии находятся в управлении СФР, то стандартная прибавка составит 17,3 процента. При этом на 19,3 процента вырастет накопительная пенсия у участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также у родителей, которые направили средства маткапитала на формирование будущей пенсии. Аналогичный рост ждет тех, кто самостоятельно сделал накопления.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что работающие пенсионеры получат повышение за работу за 2025 год. До этого она также раскрыла график повышения всех социальных выплат.

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