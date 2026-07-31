В Госдуме рассказали о повышении пенсии для некоторых граждан

Депутат Бессараб: Работающие пенсионеры получат повышение за работу за 2025 год

Работающие пенсионеры, которые трудились в 2025 году, получат повышение пенсии, но с ограничением не более трех индивидуальных пенсионных коэффициентов, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Комментарий она дала «Ленте.ру».

«Работающие пенсионеры, те, кто отработал в 2025 году, а таких у нас почти восемь миллионов россиян, получат повышение за работу за 2025 год. Но, к сожалению, с ограничением не более трех индивидуальных пенсионных коэффициентов. Нужно отметить, что работающие пенсионеры получают повышение с 1 января, как и неработающие. Это будет дополнительное повышение для них», — сказала Бессараб.

Кроме того, с 1 августа будет пересмотрена доплата к пенсиям бывшим членам экипажей летных судов и сотрудникам угольной промышленности. Парламентарий подчеркнула, что компании этой отрасли самостоятельно перечисляют средства в Социальный фонд России, чтобы четыре раза в году бывшие работники имели возможность получать повышенные доплаты к пенсии.

Кроме того, у нас с 1 августа повысится пенсия в накопительной ее части на 17,3 процента, повысятся ежемесячные выплаты, и если это выплата досрочного характера, то она повысится на 19,3 процента Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

По словам депутата, также появится возможность получать всю информацию по имущественным налогам через кабинет на портале «Госуслуги».

Ранее также Бессараб раскрыла график повышения всех социальных выплат. Помимо этого, она сообщила, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен составлять не менее 35 тысяч рублей.