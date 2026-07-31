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18:49, 31 июля 2026 (обновлено: 18:53, 31 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский поговорил с вице-президентом США

Зеленский обсудил с вице-президентом США Вэнсом ЗРК Patriot
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Лидер Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом и обсудил поставки Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Зеленского.

«Получил хороший телефонный звонок от вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса. (...) Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и противовоздушная оборона остается главным приоритетом», — говорится в публикации.

Отмечается, что стороны также обсудили последние итоги визита Зеленского в Вашингтон.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать Киеву 300 ракет Patriot к зиме. Отмечается, что на эту просьбу американский лидер ответил отказом. При этом вместо поставок вооружений Трамп выразил готовность предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot.

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