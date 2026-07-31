Зеленский поговорил с вице-президентом США

Зеленский обсудил с вице-президентом США Вэнсом ЗРК Patriot

Лидер Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с вице-президентом США Джэй Ди Вэнсом и обсудил поставки Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Зеленского.

«Получил хороший телефонный звонок от вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса. (...) Российские авиаудары по нашей стране не прекращаются, и противовоздушная оборона остается главным приоритетом», — говорится в публикации.

Отмечается, что стороны также обсудили последние итоги визита Зеленского в Вашингтон.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать Киеву 300 ракет Patriot к зиме. Отмечается, что на эту просьбу американский лидер ответил отказом. При этом вместо поставок вооружений Трамп выразил готовность предоставить Украине лицензию на производство собственных ракет-перехватчиков Patriot.