Москвичей предупредили о 32-градусной жаре

МЧС: В Москве 1-2 августа ожидается до плюс 31 градуса

Первые числа августа запомнятся москвичам знойной погодой. О сильной жаре в предстоящие выходные предупреждает столичный главк МЧС.

По прогнозам синоптиков, в выходные, 1-2 августа, в течение дня воздух в Москве прогреется до плюс 29-31 градуса. На фоне такой жары столичных жителей призывают пить больше воды, избегать перегрева, носить головной убор и отдавать предпочтение одежде светлых тонов. Из соображений пожарной безопасности в такую сухую погоду не стоит пользоваться открытым огнем.

Если в субботу, 1-го числа, осадков в Московском регионе не предвидится, то в воскресенье ближе к вечеру возможен небольшой дождь. При этом на западе Подмосковья дождь может зарядить с самого утра, возможна гроза, предупреждает Ильин.

Грядущие выходные, вероятно, останутся последним воспоминанием москвичей о жаре. Как полагает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, среднемесячная температура воздуха в последний летний месяц на территории Центральной России будет держаться на уровне плюс 21,5 градуса, что соответствует климатической норме.