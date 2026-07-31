Невиновный мужчина попал в тюрьму из-за никнейма

В Канаде невиновного мужчину посадили за педофилию из-за одного подчеркивания в никнейме

В Новой Шотландии, Канада, суд полностью оправдал 30-летнего Брэндона Клэйми, попавшего в тюрьму за преступления, которые он не совершал. Об этом сообщает People.

В феврале 2020 года Клэйми арестовали по обвинению в педофилии. По версии следствия, он с августа по декабрь 2018 года общался в мессенджере Kik с 12-летней девочкой, получал от нее откровенные фото и склонял к сексуальным действиям. Канадца признали виновным и в январе 2024 года посадили на полтора года.

Мужчина полностью отбыл срок, но оказался невиновен. Позже выяснилось, что полиция спутала почти идентичные никнеймы. Преступник использовал fus__ro_dah (с двумя подчеркиваниями подряд между fus и ro), а у Клэйми был fus_ro_dah (с одним подчеркиванием). Этой детали не заметил ни один участник судебного процесса.

По словам адвоката Клэйми, после произошедшего тот потерял веру в правосудие. Сейчас он пытается добиться компенсации. Тем временем настоящий преступник находится в Калифорнии. Его продолжают разыскивать.

Ранее сообщалось, что в США невиновный мужчина из Нью-Йорка отсидел 19 лет за ограбление, которого не совершал. Добиться справедливости ему помог друг, который нанял частных детективов, чтобы те нашли настоящих преступников.

