09:05, 18 марта 2026

Невиновный человек 19 лет отсидел за чужое преступление

Никита Савин
Кеннет Уиндли и Франсина Уиндли Паттерсон. Фото: Jennifer Peltz / AP

В США невиновный мужчина из Нью-Йорка отсидел 19 лет за ограбление, которого не совершал. Об этом пишет New York Post.

Кеннета Уиндли, которому сейчас 61 год, арестовали в 2005 году после того, как он купил матери кухонную плиту, расплатившись оплаченным чеком денежного перевода на 550 долларов. Выяснилось, что чек был похищен во время ограбления у 70-летнего Джеральда Росса. Злоумышленники напали на мужчину, применили к нему удушающий прием и забрали чеки, наличные и банковскую книжку.

Уиндли сразу признался, что купил чек с рук со скидкой. Продавшие платежный документ мужчины утверждали, что он действителен, но сами они не могут его использовать из-за неких бюрократических трудностей. Уиндли сразу же подробно описал следователям людей, у которых купил чек, однако Росс опознал его как одного из грабителей. В 2007 году мужчину отправили в тюрьму за чужое преступление на срок от 20 лет до пожизненного, так как ранее у него уже были проблемы с законом. Личности грабителей так и не установили.

Материалы по теме:
Мордастый, на выход! Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел
Мордастый, на выход!Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел
13 марта 2018
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь» Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
«Тебя просто изуродуют — ты все расскажешь»Он отсидел 10 лет за чужое преступление. Не помогло даже признание убийцы
22 мая 2018

Добиться справедливости Уиндли помог друг, который нанял частных детективов. Те нашли настоящих грабителей и уговорили их дать показания, что Уиндли не грабил Росса. Имена преступников не сообщаются, но обоим больше 60 лет, и они отбывают заключение за серию ограблений, совершенных в 2005 и 2006 годах.

«Мне стоило это 20 лет жизни, но теперь они сказали, что все исправили. Это единственное, что имеет значение. Я удовлетворен», — заявил Уиндли, выйдя из суда в Бруклине.

Ранее сообщалось, что в США невиновный Брайан Хупер вышел из тюрьмы, после того как настоящий убийца пришел в полицию с повинной. Мужчина провел за решеткой 27 лет.

    Последние новости

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    В США представили четыре сценария будущего Ирана после завершения конфликта

    Российская школьница забрала телефоны и документы родителей и исчезла

    Российский нападающий оформил хет-трик и стал вторым бомбардиром в НХЛ

    Собчак возмутилась ответом гостя интервью, закричала и обматерила его

    Мужчине по ошибке прооперировали здоровое яичко вместо больного

    Расследование дела IT-миллиардера возобновили в России

    Определены самые необычные вакансии в Москве

    Полсотни коровьих туш выбросили в поле в российском регионе

    Раскрыты последствия массированной атаки на регион России

    Все новости
