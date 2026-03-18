Невиновный человек 19 лет отсидел за чужое преступление

В США невиновный мужчина отсидел 19 лет за чужое преступление

В США невиновный мужчина из Нью-Йорка отсидел 19 лет за ограбление, которого не совершал. Об этом пишет New York Post.

Кеннета Уиндли, которому сейчас 61 год, арестовали в 2005 году после того, как он купил матери кухонную плиту, расплатившись оплаченным чеком денежного перевода на 550 долларов. Выяснилось, что чек был похищен во время ограбления у 70-летнего Джеральда Росса. Злоумышленники напали на мужчину, применили к нему удушающий прием и забрали чеки, наличные и банковскую книжку.

Уиндли сразу признался, что купил чек с рук со скидкой. Продавшие платежный документ мужчины утверждали, что он действителен, но сами они не могут его использовать из-за неких бюрократических трудностей. Уиндли сразу же подробно описал следователям людей, у которых купил чек, однако Росс опознал его как одного из грабителей. В 2007 году мужчину отправили в тюрьму за чужое преступление на срок от 20 лет до пожизненного, так как ранее у него уже были проблемы с законом. Личности грабителей так и не установили.

Добиться справедливости Уиндли помог друг, который нанял частных детективов. Те нашли настоящих грабителей и уговорили их дать показания, что Уиндли не грабил Росса. Имена преступников не сообщаются, но обоим больше 60 лет, и они отбывают заключение за серию ограблений, совершенных в 2005 и 2006 годах.

«Мне стоило это 20 лет жизни, но теперь они сказали, что все исправили. Это единственное, что имеет значение. Я удовлетворен», — заявил Уиндли, выйдя из суда в Бруклине.

