06:06, 8 сентября 2025Из жизни

Невиновный мужчина провел в тюрьме 27 лет из-за хитрости настоящей убийцы

Юлия Юткина
Фото: Unsplash

В США невиновный мужчина по имени Брайан Хупер-старший вышел из тюрьмы, после того как настоящая убийца пришла в полицию с повинной. Об этом сообщает KSTP.

Хупера-старшего признали виновным в расправе над 77-летней Энн Празняк в 1998 году. Ее останки нашли в ее же шкафу через две недели после преступления. Она была связана скотчем и завернута в одеяло. Главным свидетелем по этому делу проходила Чалака Янг. Она утверждала, что Хупер-старший заставил ее прятать останки Празняк.

Мужчина отрицал свою вину, но ему не поверили. Он провел в тюрьме 27 лет, прежде чем Янг призналась, что в действительности с Празняк расправилась она. По словам женщины, в тот момент она находилась в состоянии наркотического опьянения и поддалась навязчивым мыслям. Янг рассказала, что совершила преступление одна, а историю про Хупера-старшего придумала, чтобы остаться на свободе.

Женщина объяснила, что решила спасти мужчину, поскольку стала менять свою жизнь в лучшую сторону. Она перестала употреблять наркотики и начала верить в бога. Благодаря этому Хупер-старший наконец смог воссоединиться со своей семьей.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Мэриленд Джон Хаффингтон попал в тюрьму за преступления, которые не совершал, и подал в суд на тех, кто его незаконно посадил. Ему пришлось провести в тюрьме 32 года из-за неправильно проведенной экспертизы.

