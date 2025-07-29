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00:31, 29 июля 2025Из жизни

Невиновный мужчина провел 32 года в тюрьме из-за волос

В США невиновный мужчина провел 32 года в тюрьме из-за неправильной экспертизы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Seth Herald / Reuters

В США житель штата Мэриленд Джон Хаффингтон попал в тюрьму за преступления, которые не совершал, и подал в суд на тех, кто его незаконно посадил. Об этом сообщает Associated Press.

Хаффингтону было 18 лет, когда его обвинили в расправе над женщиной по имени Диана Беккер и ее бойфрендом. Доказательством послужили волосы, найденные на месте преступления. Согласно экспертизе, они принадлежали Хаффингтону. В 1983 году его приговорили к казни, которую затем заменили на пожизненный срок.

В 2011 году газета The Washington Post предположила, что Хаффингтон невиновен, опираясь на обнаруженные отчеты ФБР. Оказалось, что первоначальная экспертиза была проведена неправильно. ДНК волос с места преступления не сошлась с ДНК мужчины. Хаффингтон провел в тюрьме 32 года, прежде чем его помиловали.

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«Все те годы, которые я провел за решеткой, испортили мои отношения, стоили мне возможности завести собственную семью, стоили мне возможности быть со своей матерью, когда она умерла, стоили мне драгоценного времени с моим отцом, которому было за девяносто и который страдал от болезни Альцгеймера, когда я, наконец, вышел на свободу», — объяснил мужчина.

Хаффингтон подал в суд против пяти бывших сотрудников правоохранительных органов, из-за которых он попал за решетку. Четверых из них уже нет в живых.

Ранее сообщалось, что в США невиновный мужчина провел 40 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал. Это удалось доказать с помощью ДНК-экспертизы, но мужчина все еще остается в заключении.

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