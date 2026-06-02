03:33, 2 июня 2026Мир

На Западе обвинили США в попытке втянуть Европу в прямой конфликт с Россией

Аналитик Берлетик: США готовят страны Европы к прямому участию в конфликте на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Соединенные Штаты хотят, чтобы европейские страны напрямую начали участвовать в конфликте на Украине. Об этом заявил аналитик Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Дэнни Хэйфонга.

«Мы видим так называемый мирный процесс. На самом деле это просто фасад, за которым США прячутся, чтобы наращивать эскалацию, перекладывать все больше ответственности и расходов на Европу, готовить саму Европу, чтобы она вступила в конфликт на Украине», — сказал эксперт.

Он также отметил, что заявления о наличии некой российской угрозы на самом деле безосновательны, и Россия не стремится начинать войну с Европой.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что идея атаковать Калининград силами НАТО продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики.

