Аналитик Берлетик: США готовят страны Европы к прямому участию в конфликте на Украине

Соединенные Штаты хотят, чтобы европейские страны напрямую начали участвовать в конфликте на Украине. Об этом заявил аналитик Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Дэнни Хэйфонга.

«Мы видим так называемый мирный процесс. На самом деле это просто фасад, за которым США прячутся, чтобы наращивать эскалацию, перекладывать все больше ответственности и расходов на Европу, готовить саму Европу, чтобы она вступила в конфликт на Украине», — сказал эксперт.

Он также отметил, что заявления о наличии некой российской угрозы на самом деле безосновательны, и Россия не стремится начинать войну с Европой.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что идея атаковать Калининград силами НАТО продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики.