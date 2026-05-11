ВСУ перебросили элитные подразделения в Харьковскую область во время перемирия

Украинская армия во время перемирия перебросила наемников в Харьковскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время перемирия перебросили несколько элитных подразделений в Харьковскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, в числе переброшенных оказался состав 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка «Р.У.Г.» корпуса «Хартия», в котором состоят наемники.

Режим прекращения огня действует до понедельника, 11 мая. В Минобороны России заявили, что военные продолжают строго соблюдать перемирие — армия Россия остается на ранее занятых рубежах.

Ранее стало известно, что ВСУ 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО. Уточняется, что за минувшие сутки они 676 раз обстреляли позиции Вооруженных сил России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.