10:38, 11 мая 2026

ВСУ перебросили элитные подразделения в Харьковскую область во время перемирия

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время перемирия перебросили несколько элитных подразделений в Харьковскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, в числе переброшенных оказался состав 77-й отдельной аэромобильной бригады и полка «Р.У.Г.» корпуса «Хартия», в котором состоят наемники.

Режим прекращения огня действует до понедельника, 11 мая. В Минобороны России заявили, что военные продолжают строго соблюдать перемирие — армия Россия остается на ранее занятых рубежах.

Ранее стало известно, что ВСУ 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО. Уточняется, что за минувшие сутки они 676 раз обстреляли позиции Вооруженных сил России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

