В Минобороны доложили о строгом соблюдении перемирия российскими военными

Минобороны: Российские военные продолжают строго соблюдать перемирие

Российские военные продолжают строго соблюдать перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом доложили в Минобороны в ходе очередного брифинга, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что армия Россия остается на ранее занятых рубежах.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия и США на протяжении двух дней вели переговоры по перемирию в честь празднования Дня Победы. По их результатам Трамп объявил о трехдневном прекращении огня между Россией и Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая.