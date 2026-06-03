Роднина порассуждала о Санкт-Петербурге в качестве спортивной столицы России

Роднина не смогла назвать Санкт-Петербург спортивной столицей России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о том, стоит ли называть Санкт-Петербург спортивной столицей России. Об этом сообщает Sport24.

«У нас Питер то культурная столица, то северная, то теперь футбольная. А есть еще и бандитский Петербург. Ну, что мы запутались?» — заявила Роднина.

Бывшая фигуристка добавила, что ни один город нельзя назвать спортивной столицей. «Видов спорта полно. Как можно определить, если у одних развито одно, а у других — другое», — заявила Роднина.

Ирина Роднина высказалась о возможном присвоении российскому голкиперу Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта за вторую победу в Лиге чемпионов. По словам парламентария, успех вратаря не соответствует параметрам, по которым присуждается это звание.