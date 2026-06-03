ТАСС: Румынские наемники ВСУ пожаловались на отсутствие поддержки

Румынские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на военную разведку и на начальника Генерального штаба Румынии Влада Георгицэ из-за отсутствия поддержки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Румынские наемники неожиданно решили обвинить военную разведку своей страны и начальника Генштаба Георгицэ Влада в нежелании участвовать в жизни подразделения ВСУ, состоящего из граждан Румынии», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее сообщалось об исчезновении из зоны боевых действий западных наемников ВСУ. Командование все чаще использует их как «пушечное мясо», из-за чего потери среди них высокие.