ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:30, 3 июня 2026Бывший СССР

Силовики рассказали о жалобах румынских наемников ВСУ

ТАСС: Румынские наемники ВСУ пожаловались на отсутствие поддержки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Румынские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на военную разведку и на начальника Генерального штаба Румынии Влада Георгицэ из-за отсутствия поддержки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Румынские наемники неожиданно решили обвинить военную разведку своей страны и начальника Генштаба Георгицэ Влада в нежелании участвовать в жизни подразделения ВСУ, состоящего из граждан Румынии», — рассказал представитель силовых структур.

Ранее сообщалось об исчезновении из зоны боевых действий западных наемников ВСУ. Командование все чаще использует их как «пушечное мясо», из-за чего потери среди них высокие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрывать, бить, топить». В России призвали к смене тактики в зоне СВО после атаки ВСУ на Петербург. Москва выступила с заявлением

    Рубио раскрыл условие нормализации отношений России и США

    Мощный удар по ПВД ВСУ авиабомбами сняли на видео

    Силовики рассказали о жалобах румынских наемников ВСУ

    Рубио сделал новое заявление о России

    Роднина порассуждала о Санкт-Петербурге в качестве спортивной столицы России

    В Германии выразили уверенность в восстановлении «Северных потоков»

    В Польше потребовали отменить присвоение одной из частей ВСУ имени «героев УПА»

    Названы истинные намерения Британии по Украине

    ЕС раскрыл ожидания от России на переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok