Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:26, 24 мая 2026Бывший СССР

Стало известно об исчезновении из зоны боевых действий западных наемников ВСУ

Западные наемники ВСУ практически исчезли из зоны боевых действий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из западных стран, особенно из англосаксонских государств, практически исчезли из зоны боевых действий, заявили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Источник отметил, что Киев скрывает информацию о «солдатах удачи», погибших в зоне боевых действий. Он добавил, что командование ВСУ все чаще использует наемников как «пушечное мясо», из-за чего потери среди них высокие.

«Мы знаем, что западные наемники, особенно из англосаксонских стран, на передовой практически исчезли. Сейчас там орудуют выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии», — подчеркнул собеседник издания.

В апреле стало известно, что на стороне ВСУ воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о прилете «Орешника» под Киевом. Массированная комбинированная атака продолжается

    Стало известно об исчезновении из зоны боевых действий западных наемников ВСУ

    Семьи погибших наемников ВСУ пожаловались на отсуствие выплат

    Экс-депутат Рады порассуждал о подготовке Киевом атаки на Москву

    Раскрыты подробности поисков семьи Усольцевых

    Названо количество слов в русском языке на букву «а»

    В Армении прокомментировали проблемы с ввозом товаров в Россию

    В МИД России сообщили о поддержании контактов с Украиной на рабочем уровне

    В США признали неспособность обеспечить судоходство в Ормузском проливе

    Синоптик предупредил о новой волне похолодания в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok