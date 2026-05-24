Западные наемники ВСУ практически исчезли из зоны боевых действий

Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из западных стран, особенно из англосаксонских государств, практически исчезли из зоны боевых действий, заявили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

Источник отметил, что Киев скрывает информацию о «солдатах удачи», погибших в зоне боевых действий. Он добавил, что командование ВСУ все чаще использует наемников как «пушечное мясо», из-за чего потери среди них высокие.

«Мы знаем, что западные наемники, особенно из англосаксонских стран, на передовой практически исчезли. Сейчас там орудуют выходцы из Латинской Америки, в частности из Колумбии», — подчеркнул собеседник издания.

В апреле стало известно, что на стороне ВСУ воюют около 16,5 тысячи иностранных наемников.