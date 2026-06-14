Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:12, 14 июня 2026Мир

В России заявили о сохранении безвизового въезда для украинцев

Дипломат Климов заявил о сохранении безвизового въезда в Россию для украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Безвизовый въезд в Россию сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений и после выхода Киева из соответствующего соглашения. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Он отметил, что Россия и Украина заключили соглашение о безвизовом режиме еще в 1997 году. Благодаря ему у многих граждан двух стран сохранялись семейные связи, поскольку у россиян есть родственники на Украине и наоборот. Однако в 2023 году по инициативе Киева действие этого соглашения было прекращено.

«Принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководством России было принято решение о сохранении для граждан Украины безвизового порядка въезда в нашу страну», — подчеркнул Климов.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что для россиян будут действовать жесточайшие ограничения на въезд в страну после окончания конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия ведет себя очень сдержанно». В Республике Сербской указали на большую мудрость Путина по отношению к Украине

    Альпинист погиб при падении в кратер спящего вулкана

    Фон дер Ляйен заподозрили в причастности к ситуации с Каллас

    В Евросоюзе разозлились из-за решения Зеленского

    В России заявили о сохранении безвизового въезда для украинцев

    Посол пожаловался на произвол банков Швейцарии против России

    ВСУ атаковали беспилотниками еще два российских региона

    Очевидцы сообщили об ударе беспилотника по жилому дому в Орле

    Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому

    Некоторым россиянам напомнили о праве на две пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok