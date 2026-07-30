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12:35, 30 июля 2026 (обновлено: 12:50, 30 июля 2026)Экономика

Частные заправки в России пожаловались на отсутствие топлива

РТС попросил правительство заняться проблемами остающихся без топлива частных АЗС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Независимые сети АЗС и отдельные частные заправки в российских регионах по-прежнему остаются без нефтепродуктов и не могут их приобрести, хотя ситуация на рынке постепенно стабилизируется. Об этом говорится в письме Российского топливного союза (РТС; представляет интересы розничных топливных операторов страны) в правительство, передает «Интерфакс».

Его авторы указывают, что частники страдают сразу от двух проблем. Во-первых, оптовые цены на топливо для них слишком высоки, а во-вторых, даже купленные на бирже нефтепродукты зачастую просто не поставляются и доходят с большой задержкой, так как производители снабжают собственные сети.

В результате независимым АЗС доступны только небольшие объемы топлива по ценам в 1,5-2 раза выше биржевых индикаторов, причем речь идет об импорте или самовывозе с некоторых базисов вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) или нефтебаз.

«Мелкооптовые внебиржевые продажи сбытовыми структурами ВИНК по ценам, соответствующим биржевым индикаторам, отсутствуют», — подчеркивают в РТС. И даже без учета проблем с купленным на бирже топливом сами объемы продаж на площадке падают.

Ранее представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на совещании у вице-премьера Александра Новака, посвященном ситуации на топливном рынке, заявил, что на независимых АЗС наблюдается тенденция к снижению стоимости бензина и дизельного топлива.

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