В российском регионе произошло землетрясение

В Хабаровском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8

В Хабаровском крае в четверг, 30 июля, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. О стихийном бедствии в российском регионе сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 18:08 по местному времени (11:08 по московскому времени). Их эпицентр находился в 76 километрах к северо-западу от села Богородское, население которого составляет около 3,3 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 14 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

Ранее жителей Камчатки предупредили о повышенной опасности землетрясений. В Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН рассказали, что за последнюю неделю было зафиксировано пять ощутимых подземных толчков и сохраняется вероятность новых.