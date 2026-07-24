Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 24 июля 2026Экономика

Российский регион предупредили о повышенной опасности землетрясений

РАН: На Камчатке сохраняется фоново повышенный сейсмический уровень
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жителей Камчатки предупредили об опасности землетрясений — в этом российском регионе сохраняется повышенный сейсмический уровень. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

По словам сейсмологов, за неделю было зафиксировано пять ощутимых землетрясений и есть вероятность новых подземных толчков.

«Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции — фоново повышенный», — подчеркнули ученые.

Ранее землетрясение произошло в Италии. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 24 июля, в 00:55 по местному времени (01:55 мск). Их магнитуда достигала 4,7 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением с вероятностью незначительных разрушений в районе эпицентра.

Эпицентр явления находился в 43 километрах к северо-западу от города Тропеа в регионе Калабрия и в 75 километрах к северо-западу от города Мессина в Сицилии. Очаг залегал на глубине 245 километрах. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в европейской стране не объявляли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России нанесли удар по оружейной выставке на Украине
    Шансы Европы остаться без газа оценили
    Суд определил судьбу используемых балашихинским отравителем ядов
    Банк России убрал из заявления по ставке упоминание ее дальнейшего снижения
    Подросток под Москвой едва не стал инвалидом после одного прыжка
    Получивший угрозы через мессенджер молодой россиянин попал под следствие
    В Кремле заявили о готовности ждать предложений США по Украине после провала Анкориджа
    Жестокую расправу раскрыли в Москве с помощью окурка
    11-летняя шахматистка побила державшийся 38 лет мировой рекорд
    Смартфоны Xiaomi сильно изменятся
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok