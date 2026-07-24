Российский регион предупредили о повышенной опасности землетрясений

РАН: На Камчатке сохраняется фоново повышенный сейсмический уровень

Жителей Камчатки предупредили об опасности землетрясений — в этом российском регионе сохраняется повышенный сейсмический уровень. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

По словам сейсмологов, за неделю было зафиксировано пять ощутимых землетрясений и есть вероятность новых подземных толчков.

«Уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции — фоново повышенный», — подчеркнули ученые.

Ранее землетрясение произошло в Италии. Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 24 июля, в 00:55 по местному времени (01:55 мск). Их магнитуда достигала 4,7 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением с вероятностью незначительных разрушений в районе эпицентра.

Эпицентр явления находился в 43 километрах к северо-западу от города Тропеа в регионе Калабрия и в 75 километрах к северо-западу от города Мессина в Сицилии. Очаг залегал на глубине 245 километрах. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в европейской стране не объявляли.