Жителей российского поселка обвинили в создании свалки и описали словом «гадят»

Жителей поселка в Пермской области обвинили в создании мусорной свалки

Жителей поселка Протасы в Пермском муниципальном округе обвинили в создании мусорной свалки. Об этом сообщает «Подъем».

Ранее в соцсетях появились фото с замусоренной контейнерной площадкой. По словам главы Култаевского территориального управления Виктора Хмыза, жители сами виноваты в сложившейся ситуации, поскольку оставляют на территории неположенный мусор.

«К сожалению, граждане складывают туда не то, что положено, и не то, за что они оплачивают. Этот мусор местная администрация вынуждена вывозить за отдельные деньги, тратить деньги из бюджета, что можно было бы потратить на уличное освещение или на какие-то дороги, на строительство тротуаров», — поделился он, добавив, что граждане, возя на участок строительные отходы и корни деревьев, таким образом «гадят».

При этом бытовой мусор вывозят ежедневно, заверил чиновник, а крупногабаритный — например, шкафы, двери — раз в неделю.

Ранее жительница Краснодара разгневала соседей, превратила квартиру в свалку. По словам жителей дома, пожилая женщина несколько лет захламляла жилье и развела тараканов.