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13:24, 30 июля 2026 (обновлено: 13:34, 30 июля 2026)Экономика

Жителей российского поселка обвинили в создании свалки и описали словом «гадят»

Жителей поселка в Пермской области обвинили в создании мусорной свалки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Melianiaka Kanstantsin / Shutterstock / Fotodom

Жителей поселка Протасы в Пермском муниципальном округе обвинили в создании мусорной свалки. Об этом сообщает «Подъем».

Ранее в соцсетях появились фото с замусоренной контейнерной площадкой. По словам главы Култаевского территориального управления Виктора Хмыза, жители сами виноваты в сложившейся ситуации, поскольку оставляют на территории неположенный мусор.

«К сожалению, граждане складывают туда не то, что положено, и не то, за что они оплачивают. Этот мусор местная администрация вынуждена вывозить за отдельные деньги, тратить деньги из бюджета, что можно было бы потратить на уличное освещение или на какие-то дороги, на строительство тротуаров», — поделился он, добавив, что граждане, возя на участок строительные отходы и корни деревьев, таким образом «гадят».

При этом бытовой мусор вывозят ежедневно, заверил чиновник, а крупногабаритный — например, шкафы, двери — раз в неделю.

Ранее жительница Краснодара разгневала соседей, превратила квартиру в свалку. По словам жителей дома, пожилая женщина несколько лет захламляла жилье и развела тараканов.

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