Россиянка превратила квартиру в свалку и вызвала гнев соседей

Жительница Краснодара превратила квартиру в свалку и разозлила соседей

Жительница Краснодара превратила квартиру в свалку, вызвав тем самым гнев соседей. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Типичный Краснодар и край».

Речь идет о пенсионерке, которая проживает в доме на улице Бургасской. По словам соседей, женщина на протяжении нескольких лет регулярно приносит в квартиру мусор, из-за чего у них завелись тараканы. На записи, снятой одним из жильцов, можно увидеть пакеты, бутылки, пустую тару от еды и другие отходы, которыми завалены комнаты.

Люди утверждают, что у «Плюшкиной» нет паспорта и документов на квартиру, а неоднократные жалобы в разные инстанции не дали результата.

Ранее стало известно, что суд заставил жителя Югры убраться в квартире, которая находится в крайне антисанитарном состоянии.