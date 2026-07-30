В Твери впервые показали «чихающего барашка»

В Твери впервые распустился краснокнижный «чихающий барашек»

В Ботаническом саду Твери впервые распустилась арника альпийская — редкое растение, занесенное в Красную книгу России. В народе его называют «чихающий барашек», рассказали на странице музея природы во «Вконтакте».

Арника альпийская считается большой редкостью. В дикой природе она встречается в Мурманской и Архангельской областях, а также в горах Норвегии, Швеции и Финляндии. По оценкам специалистов, в России насчитывается не более тысячи таких растений.

При этом вырастить этот вид непросто. В ботанических садах арника приживается далеко не всегда, поэтому ее цветение в Твери является особенным событием. Семена сотрудники получили от коллег из Кировска и Екатеринбурга, где также занимаются сохранением редкого растения.

В природе арнике угрожают разработка месторождений, строительство дорог, загрязнение окружающей среды и высокая туристическая нагрузка.

В самом Ботаническом саду рассказали, что происхождение названия растения до сих пор вызывает споры. Одни ученые считают, что оно связано с греческим словом «чихательная», поскольку листья и цветки могут вызвать чихание. Другие уверены, что название произошло от слова «барашек», потому что растение часто встречается на горных пастбищах.

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