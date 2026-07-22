Краснокнижный леопард расширил ареал обитания в России

Краснокнижный дальневосточный леопард расширил ареал обитания в Приморском крае

Самка дальневосточного леопарда под номером Leo 286F расширила ареал обитания в России. Об этом сообщило министерство природы Приморского края в своем Telegram-канале.

Фотоловушка зафиксировала краснокнижное животное в заказнике «Полтавский», который граничит с нацпарком «Земля леопарда». Впервые Leo 286F заметили на данной территории в 2019 году еще котенком. Сейчас ей уже около семи лет. В последние годы она перемещается между национальным парком и прилегающими заказниками.

В пресс-службе «Земли леопарда» отметили, что каждое такое появление Leo 286F на территории заказника «Полтавский» означает, что популяция редких животных стала увеличиваться. «Расширение ареала — признак восстановления популяции, которая не так давно находилась на грани полного исчезновения», — подчеркнули эксперты.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском зоопарке родилось трое котят дальневосточного леопарда.