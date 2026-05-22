18:42, 22 мая 2026

В российском зоопарке родилось трое котят редчайшего дальневосточного леопарда

Антонина Черташ
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибирском зоопарке 20 апреля родились три детеныша редчайшего дальневосточного леопарда — два самца и одна самка. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Родителями котят во второй раз стали леопарды Хилари и Дава. Их первая дочь Хлоя родилась в 2024 году. Первые недели Хилари прятала новорожденных в логове, и сотрудники бережно хранили тайну. «Несколько дней назад детеныши начали выходить из логова. Они осторожно изучают окружающее пространство, а Хилари остается настороже: при малейшем шуме она уводит их в укрытие», — рассказала зоолог Юлия Коновалова.

По достижении месячного возраста котята прошли ветеринарный осмотр: специалисты определили пол, выполнили чипирование и дегельминтизацию. Сейчас детеныши чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром матери. Посетители смогут увидеть их не раньше осени. Имена малышам выберут позже, возможно, с помощью голосования.

Новосибирский зоопарк работает с дальневосточными леопардами с 1970 года, и каждое новое поколение — вклад в сохранение вида, находящегося под угрозой исчезновения. В дикой природе осталось не более 100-120 особей. Генетический анализ показал, что котята здоровы и не имеют наследственных патологий, характерных для малых популяций. Зоопарк планирует включить их в международную программу по разведению редких кошачьих.

Сотрудники зоопарка напоминают, что дальневосточный леопард занесен в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы. Случай двойного размножения одной пары за два года — большая удача для программы сохранения вида. Специалисты связывают это с улучшением условий содержания и правильно подобранным рационом.

Ранее сообщалось, что на Алтае планируют создать национальный парк ради спасения исчезающего вида краснокнижной сибирской кабарги. По информации за 2026 год, в регионе осталось всего 239 особей этого редкого оленевидного парнокопытного.

