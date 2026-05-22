15:39, 22 мая 2026

На Алтае создадут национальный парк для одного исчезающего вида животных

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

На Алтае планируют создать национальный парк ради спасения исчезающего вида краснокнижной сибирской кабарги. Эта тема стала ключевой в рамках круглого стола, посвященного созданию нацпарка «Горная Колывань», передает MK.RU.Барнаул.

По информации за 2026 год, в регионе осталось всего 239 особей этого редкого оленевидного парнокопытного. Численность животного продолжает падать из-за браконьеров, которые готовы на все, чтобы добыть ценную мускусную железу кабарги.

Замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк взял ситуацию на контроль, отметив ее серьезность. Он подчеркнул, что из-за ограниченного ареала обитания кабарга остается уязвимым видом, которому не подойдут переселение или искусственная подкормка.

Катернюк выступил за дополнительные меры для сохранения вида, которые, помимо создания нацпарка, также будут включать в себя длительный запрет охоты, усиление борьбы с браконьерством, а также усиление охраны мест обитания кабарги.

Ранее российские ученые подтвердили присутствие кабарги в Эвенкии. При поддержки «Роснефти» было решено углубить исследование популяции этих животных в данном районе.

