На Алтае создадут национальный парк для одного исчезающего вида животных

НА Алтае создадут нацпарк для сохранения исчезающей кабарги

На Алтае планируют создать национальный парк ради спасения исчезающего вида краснокнижной сибирской кабарги. Эта тема стала ключевой в рамках круглого стола, посвященного созданию нацпарка «Горная Колывань», передает MK.RU.Барнаул.

По информации за 2026 год, в регионе осталось всего 239 особей этого редкого оленевидного парнокопытного. Численность животного продолжает падать из-за браконьеров, которые готовы на все, чтобы добыть ценную мускусную железу кабарги.

Замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Максим Катернюк взял ситуацию на контроль, отметив ее серьезность. Он подчеркнул, что из-за ограниченного ареала обитания кабарга остается уязвимым видом, которому не подойдут переселение или искусственная подкормка.

Катернюк выступил за дополнительные меры для сохранения вида, которые, помимо создания нацпарка, также будут включать в себя длительный запрет охоты, усиление борьбы с браконьерством, а также усиление охраны мест обитания кабарги.

Ранее российские ученые подтвердили присутствие кабарги в Эвенкии. При поддержки «Роснефти» было решено углубить исследование популяции этих животных в данном районе.