В Самарской области автобус с детьми попал в ДТП

16:24, 22 мая 2026

В Самарской области автобус с 44 детьми столкнулся с Renault Duster
Марина Аверкина

Фото: Telegram-канал «ГУ МВД России по Самарской области»

В Ставропольском районе Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в салоне которого находилось 44 ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

По предварительной информации, автобус с детьми столкнулся с кроссовером Renault Duster. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Правоохранители сообщили, что пострадавших среди юных пассажиров нет. Сейчас инспекторы делают все необходимое, чтобы организовать дальнейшую безопасную поездку для детей. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно, что поездка миллиардера Михаила Смирнова на байке закончилась трагедией. В поселке Мичуринское Ленинградской области предприниматель, управляя мотоциклом, выехал на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с автомобилем марки Haval. По данным полиции, мотоциклист не справился с управлением.

