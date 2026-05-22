В Самарской области автобус с детьми попал в ДТП

В Самарской области автобус с 44 детьми столкнулся с Renault Duster

В Ставропольском районе Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в салоне которого находилось 44 ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

По предварительной информации, автобус с детьми столкнулся с кроссовером Renault Duster. На место аварии оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Правоохранители сообщили, что пострадавших среди юных пассажиров нет. Сейчас инспекторы делают все необходимое, чтобы организовать дальнейшую безопасную поездку для детей. Причины ДТП устанавливаются.

