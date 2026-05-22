17:12, 22 мая 2026Культура

Певцов высказался о Киркорове и Борисове на фоне критики «Гамлета»

Ольга Коровина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Народный артист России Дмитрий Певцов отказался отвечать на обвинения певца Филиппа Киркорова после критики спектакля «Гамлет». Его комментарий приводит Национальная служба новостей.

«Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит», — заявил Певцов.

Артист добавил, что не знает и Юру Борисова, который исполнил главную роль в постановке. Он подчеркнул, что не будет комментировать ситуацию, сравнив ее с раздутым мыльным пузырем.

Ранее Киркоров резко отреагировал на критику, отметив, что звезда «Бандитского Петербурга» может просто завидовать молодому Борисову. Он также назвал актера «сбитым летчиком» и указал на его сложный характер.

