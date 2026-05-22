Певцов высказался о Киркорове и Борисове на фоне критики «Гамлета»

Народный артист России Дмитрий Певцов отказался отвечать на обвинения певца Филиппа Киркорова после критики спектакля «Гамлет». Его комментарий приводит Национальная служба новостей.

«Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит», — заявил Певцов.

Артист добавил, что не знает и Юру Борисова, который исполнил главную роль в постановке. Он подчеркнул, что не будет комментировать ситуацию, сравнив ее с раздутым мыльным пузырем.

Ранее Киркоров резко отреагировал на критику, отметив, что звезда «Бандитского Петербурга» может просто завидовать молодому Борисову. Он также назвал актера «сбитым летчиком» и указал на его сложный характер.