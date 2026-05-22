Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 22 мая 2026Экономика

В России вырос официальный курс доллара

Банк России поднял официальный курс доллара выше 71 рубля
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России установил на 23-25 мая официальный курс доллара на уровне 71,21 рубля, что примерно на 42 копейки больше, чем накануне. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На фоне роста доллара, вновь поднявшегося выше 71 рубля, евро вновь упал, опустившись еще на 73 копейки, до 82,54 рубля

Российская валюта в мае продолжает укрепляться, обновляя максимумы за несколько лет. При этом эксперты ожидают, что Минфин, который вернулся в мае на рынок, скорее всего, начнет наращивать закупки валюты в рамках бюджетного правила, что способно вернуть курс доллара к 75-83 рублям.

Рубль растет девятую неделю ‌подряд, получая поддержку от повышенного притока экспортной выручки за ​российское углеводородное сырье, а на следующей неделе сохранению тенденции, вероятно, будут способствовать усиленные продажи валюты накануне единого налогового платежа, пишет 22 мая Reuters.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Удар не был случайным». Путин прокомментировал атаку ВСУ на общежитие луганского колледжа. Россия готовит удар возмездия

    Путин рассказал о решении проблем после наводнения в Дагестане

    Путин высказался о Собянине

    В российском зоопарке родилось трое котят редчайшего дальневосточного леопарда

    В МИД России назвали спонсоров атаки ВСУ на луганский колледж

    Путин назвал главные черты участников программы «Время героев»

    Российскую студентку наказали за попытку стать медиком в запрещенном РДК

    Путин заявил о неизбежности ошибок при работе во власти

    Рост прибыли американского бизнеса оказался максимальным со времен пандемии

    Россиян залили слезоточивым газом на концерте Рики Мартина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok