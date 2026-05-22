В России вырос официальный курс доллара

Банк России поднял официальный курс доллара выше 71 рубля

Банк России установил на 23-25 мая официальный курс доллара на уровне 71,21 рубля, что примерно на 42 копейки больше, чем накануне. Об этом сообщается на сайте регулятора.

На фоне роста доллара, вновь поднявшегося выше 71 рубля, евро вновь упал, опустившись еще на 73 копейки, до 82,54 рубля

Российская валюта в мае продолжает укрепляться, обновляя максимумы за несколько лет. При этом эксперты ожидают, что Минфин, который вернулся в мае на рынок, скорее всего, начнет наращивать закупки валюты в рамках бюджетного правила, что способно вернуть курс доллара к 75-83 рублям.

Рубль растет девятую неделю ‌подряд, получая поддержку от повышенного притока экспортной выручки за ​российское углеводородное сырье, а на следующей неделе сохранению тенденции, вероятно, будут способствовать усиленные продажи валюты накануне единого налогового платежа, пишет 22 мая Reuters.