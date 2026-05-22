Покоривший Эверест россиянин без ног раскрыл детали восхождения

Покоривший Эверест блогер без ног Рустам Набиев: Восхождения стало испытанием

Россиянин без ног Рустам Набиев из Уфы, который первым в истории покорил Эверест на одних руках, раскрыл детали восхождения. Информацией он поделился на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогер, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске в 2015 году, рассказал, что семь дней подъема на самую высокую точку планеты стали для него испытанием. «Было нереально тяжело. Вы бы знали, сколько раз я плакал, приходя в палатку, не понимая, почему так тяжело! Но это Эверест, по-другому быть не должно. Он показывал свой характер, а я должен был показывать свой», — заявил Набиев.

По его словам, особенно тяжело из-за непривычной техники движений давалась работа с ледорубом.

Я безумно устал. На Манаслу я ходил ледорубом в привычном режиме. Здесь все было иначе — движения неестественные, технически намного сложнее. Я понимал, что делаю, но до сих пор не понимаю, как мне это удалось Рустам Набиев блогер, параспортсмен

Альпинист добавил, что свое восхождение он посвятил всем, кто когда-либо опускал руки. «Там на горе, на одних руках, я тоже боролся за жизнь. Жизнь — вот за что нужно бороться, это самое дорогое, что у нас есть», — заверил Набиев подписчиков, поблагодарив их за поддержку и веру в него.

21 мая Рустам Набиев сообщил, что покорил Эверест на одних руках. Известно, что Набиев прилетел в Непал из России 7 апреля. При этом, взвесив все риски, уфимец составил завещание и погасил долги по строящемуся дому, чтобы юридически защитить семью.