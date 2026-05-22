Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:55, 22 мая 2026Путешествия

Россиянин воровал брендовые сумки с багажной ленты и оказался задержан в Азии

Россиянин воровал брендовые сумки на багажной ленте и был задержан во Вьетнаме
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wavebreakmedia_micro / Magnific

Россиянин воровал брендовые сумки с багажной ленты в аэропорту Вьетнама и оказался задержан. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Взятым под стражу оказался мужчина из Хабаровска по фамилии Гроб. Сообщается, что он периодически прилетал из Бангкока во Вьетнам без вещей и затем направлялся к багажной ленте. Там он ждал, пока на ней появятся бесхозные брендовые сумки, воровал их и улетал обратно в Таиланд.

Уточняется, что, помимо люксовых чемоданов, добычей россиянина были дорогие вещи, электроника и большое количество наличных. Однако соотечественник воровал постоянно в одном и том же аэропорту. После жалоб туристов из Австралии и Тайваня злоумышленник был задержан. Гроб признал вину и сознался в ряде эпизодов - краже двух чемоданов и брендовой женской сумки.

Ранее иностранку задержали в аэропорту России за серебро в рюкзаке. Всего она пыталась вывезти 1,2 килограмма драгоценного металла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ подтвердил удар по Старобельску

    Известный журналист-иноагент объяснил отказ уезжать из России

    Глава нацразведки США подала в отставку

    Определены перспективы сборной Англии на ЧМ-2026

    Назван самый популярный бренд смартфонов

    Россияне раскрыли траты на летний отпуск

    Ассоциация банков России выбрала президента

    ООН отреагировала на удар ВСУ по колледжу в ЛНР

    Москвичам предрекли апрельскую прохладу 25 мая

    США отвергли обвинения в давлении на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok