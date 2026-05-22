Россиянин воровал брендовые сумки с багажной ленты и оказался задержан в Азии

Россиянин воровал брендовые сумки на багажной ленте и был задержан во Вьетнаме

Россиянин воровал брендовые сумки с багажной ленты в аэропорту Вьетнама и оказался задержан. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Взятым под стражу оказался мужчина из Хабаровска по фамилии Гроб. Сообщается, что он периодически прилетал из Бангкока во Вьетнам без вещей и затем направлялся к багажной ленте. Там он ждал, пока на ней появятся бесхозные брендовые сумки, воровал их и улетал обратно в Таиланд.

Уточняется, что, помимо люксовых чемоданов, добычей россиянина были дорогие вещи, электроника и большое количество наличных. Однако соотечественник воровал постоянно в одном и том же аэропорту. После жалоб туристов из Австралии и Тайваня злоумышленник был задержан. Гроб признал вину и сознался в ряде эпизодов - краже двух чемоданов и брендовой женской сумки.

