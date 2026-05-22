Обрушившийся на Москву и Подмосковье крупный град сняли на видео

На Москву и Подмосковье обрушилась гроза с крупным градом

Вечером в пятницу, 22 мая, на Москву и Московскую область обрушилась гроза с крупным градом. Внимание на удар стихии, попавший на видео, обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

На записи, снятой жительницей подмосковного Пушкино, можно наблюдать, как мощным потоком с неба падает бессчетное количество градин, покрывая землю слоем замороженной воды. Помимо этого, на видео слышен грохот грома. Размер средней градины был сопоставим с небольшой монетой.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что вечером 22 мая на север Подмосковья, юго-восток Тверской и запад Ярославской областей, а также Вологодскую область может обрушиться смерч. Однако затем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин опроверг эти прогнозы, заявив, что порывы ветра не достигнут критических значений.