21:06, 22 мая 2026Путешествия

Россиянки поехали в Европу и описали первый день поездки фразой «нас обчистили два раза»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Российские туристки вместе поехали в Европу на отдых и описали первый день путешествия фразой «нас обчистили два раза». О случившемся они рассказали на странице @asandra.soul в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Спасибо, что трусы не украли», — отметила одна из них на видео. Путешественницы объяснили, что воры проникли в их апартаменты в Риме. При этом следов взлома не было. По мнению россиянок, злоумышленники воспользовались ключом. Туристки рекомендовали соотечественникам быть осторожнее и не оставлять наличные и другие ценности без присмотра.

Ранее другая российская туристка была обворована во время путешествия по Европе и описала случившееся фразой «у меня нет даже трусов». По словам автора видео, она отправилась вместе со спутником во Францию, а оттуда пара добралась до Майорки, Испания.

