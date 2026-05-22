Европейская страна отказалась отправлять военных на Украину

Глава МИД Словакии Бланар: Страна не будет отправлять военных на Украину

Словакия не будет отправлять военных на Украину для поддержания мира после завершения конфликта. Об этом заявил глава МИД европейской страны Юрай Бланар, передает РИА Новости.

Министр заявил, что обязательства Словакии перед Украиной остаются прежними, а основное внимание будет уделяться поставкам нелетальных систем и оказанию гуманитарной помощи.

«Словакия не будет отправлять на Украину своих военных в случае, когда уже будет установлен мир, для его сохранения», — отметил Бланар.

Ранее сообщалось, что новые власти Венгрии не собираются отправлять военных на Украину. Об этом высказалась претендент на пост министра иностранных дел республики Анита Орбан.