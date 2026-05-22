Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 22 мая 2026Мир

Европейская страна отказалась отправлять военных на Украину

Глава МИД Словакии Бланар: Страна не будет отправлять военных на Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Словакия не будет отправлять военных на Украину для поддержания мира после завершения конфликта. Об этом заявил глава МИД европейской страны Юрай Бланар, передает РИА Новости.

Министр заявил, что обязательства Словакии перед Украиной остаются прежними, а основное внимание будет уделяться поставкам нелетальных систем и оказанию гуманитарной помощи.

«Словакия не будет отправлять на Украину своих военных в случае, когда уже будет установлен мир, для его сохранения», — отметил Бланар.

Ранее сообщалось, что новые власти Венгрии не собираются отправлять военных на Украину. Об этом высказалась претендент на пост министра иностранных дел республики Анита Орбан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

    Венгрия решила запретить некоторую продукцию из Украины

    Более миллиарда человек в мире оказались с психическими расстройствами

    Во Франции признали многомиллиардные потери из-за войны с Ираном

    Три европейские страны захотели усилить поддержку Украины

    Искавшая биолаборатории на Украине глава Нацразведки США объяснила свою отставку

    Еще один российский город получит звание «Населенный пункт воинской доблести»

    Европейская страна отказалась отправлять военных на Украину

    Рубио сделал неожиданное заявление об Украине

    Названа причина отставки главы Нацразведки США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok