Захарова: Запад спонсирует политику Украины по уничтожению детей

Запад спонсирует Украину, которая на государственном уровне провозгласила в качестве целеполагания политику уничтожения детей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу RT.

«Невозможно, наверное, припомнить, чтобы в цивилизованном мире на глазах всего мирового сообщества происходило коллективное спонсирование и полномасштабная поддержка тех, кто на государственном уровне провозгласил в виде целеполагания политику уничтожения детей», — обвинила Захарова.

Официальный представитель МИД также отметила отсутствие международной реакции на удар по колледжу в Старобельске.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 22 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Отмечалось, что дроны по образовательному учреждению могли запускать из Харьковской области.