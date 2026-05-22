22:55, 22 мая 2026

Бывший пресс-секретарь Зеленского сделала мрачное заявление об Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украинские власти планируют продолжать боевые действия еще долгие годы. Об этом рассказала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

«Украина отчаянно пытается пополнить свои фронтовые войска. Даже принудительная мобилизация оказывается недостаточной, поскольку многие уклоняются от службы, давая взятки», — отметила она.

По словам Мендель, правительство ужесточает правила «резервирования» для работников призывного возраста. Это означает, что теперь гораздо больше украинских мужчин не будут защищены от принудительной мобилизации, посетовала Мендель.

Ранее сообщалось, что у Украины нет реальных шансов одержать победу в конфликте с Россией. Об этом заявила Юлия Мендель. Она отметила, что политика руководства Украины ведет к потере целого поколения.

До этого политолог Иван Мезюхо сообщал, что на Украине идет масштабная подготовка к президентским и парламентским выборам, хотя лидеры страны публично это не подтверждают.

