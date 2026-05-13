Политолог Мезюхо: Скандалы в Киеве могут быть связаны с подготовкой к выборам

На Украине идет масштабная подготовка к президентским и парламентским выборам, хотя лидеры киевского режима публично это не подтверждают, заявил политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что политические конфликты перед избирательным циклом очевидны.

«На лицо самые настоящие политические конфликты перед очередным избирательным циклом. Выборы действительно могут являться свидетельством того, что украинский конфликт подходит к завершающей стадии или к стадии его заморозки или приостановки. Именно с этим я связываю и интервью госпожи Мендель Такеру Карлсону и последние новости специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)», — считает Мезюхо.

По словам политолога, сейчас наблюдается война всех со всеми. Если НАБУ и САП предъявят обвинения напрямую президенту Украины Владимиру Зеленскому, тогда можно будет говорить о внешнем давлении, вероятно со стороны президента США Дональда Трампа, который имеет рычаги влияния на эти структуры, отметил специалист.

Однако, уточняет Мезюхо, пока Зеленского не обвиняют, речь идет о внутриполитических конфликтах, связанных с предстоящими выборами. Политолог также допустил, что из-за возможной приостановки конфликта Европа пытается «накачать» Украину оружием в кратчайшие сроки, чтобы киевский режим подошел к прекращению огня на более выгодных позициях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что СВО может закончиться в любой момент, если Киев возьмет на себя ответственность и примет известное ему решение.

