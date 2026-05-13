Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:01, 13 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

На Украине увидели признаки подготовки власти к выборам

Политолог Мезюхо: Скандалы в Киеве могут быть связаны с подготовкой к выборам
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images

На Украине идет масштабная подготовка к президентским и парламентским выборам, хотя лидеры киевского режима публично это не подтверждают, заявил политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что политические конфликты перед избирательным циклом очевидны.

«На лицо самые настоящие политические конфликты перед очередным избирательным циклом. Выборы действительно могут являться свидетельством того, что украинский конфликт подходит к завершающей стадии или к стадии его заморозки или приостановки. Именно с этим я связываю и интервью госпожи Мендель Такеру Карлсону и последние новости специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)», — считает Мезюхо.

По словам политолога, сейчас наблюдается война всех со всеми. Если НАБУ и САП предъявят обвинения напрямую президенту Украины Владимиру Зеленскому, тогда можно будет говорить о внешнем давлении, вероятно со стороны президента США Дональда Трампа, который имеет рычаги влияния на эти структуры, отметил специалист.

Однако, уточняет Мезюхо, пока Зеленского не обвиняют, речь идет о внутриполитических конфликтах, связанных с предстоящими выборами. Политолог также допустил, что из-за возможной приостановки конфликта Европа пытается «накачать» Украину оружием в кратчайшие сроки, чтобы киевский режим подошел к прекращению огня на более выгодных позициях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что СВО может закончиться в любой момент, если Киев возьмет на себя ответственность и примет известное ему решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о «мерзких» санкциях Британии против детдомов

    Вероятность новой пандемии из-за хантавируса оценили

    Школьники в российском регионе получат по 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ

    Крупный пожар рядом с Измайловским кремлем потушили

    Иран подал иск в суд в Гааге против США

    Россиянам объяснили состояние психики при угоне машины

    На Украине увидели признаки подготовки власти к выборам

    Женщина-лунатик рассказал о поисках молодых любовников во сне

    Американский дрон-камикадзе Hornet прокатился на российской «Буханке»

    Девушка выложила фото книги своего родственника и восхитила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok