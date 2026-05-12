12:56, 12 мая 2026Бывший СССР

В Кремле связали окончание СВО с одним решением Киева

Песков: СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет одно решение
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) может закончиться в любой момент, если Киев возьмет на себя ответственность и примет известное ему решение. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«СВО может остановиться в любой момент, как только киевский режим возьмет, и [президент Украины Владимир] Зеленский возьмет на себя ответственность и примет необходимое решение, какие решения нужно принять — в Киеве хорошо известно», — отметил он.

Ранее Песков назвал возможность встречи российского лидера Владимира Путина с Зеленским. По словам пресс-секретаря президента, такая встреча возможна, но для этого необходимо финализировать процесс урегулирования конфликта.

12 мая депутат Верховной Рады Максим Бужанский рассказал, что в украинской элите задумались о безоговорочной капитуляции.

