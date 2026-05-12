09:21, 12 мая 2026

В украинской элите задумались о безоговорочной капитуляции

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nikki Bridges / Shutterstock / Fotodom

В украинской элите задумались о капитуляции в конфликте на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский в Telegram.

По его словам, так в Киеве отреагировали на предъявление Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) обвинения экс-главе офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Ранее сообщалось о разоблачении организованной группы, причастной к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве.

«И часть элит, как я наблюдаю с утра в ленте, (...) в ужасе содрогнулась (...), справедливо предположив, что таким образом нас ведут не к миру, но к полной и безоговорочной капитуляции. Без условий, гарантий, компенсирующих механизмов и хоть какой-то тени понимания того, что же дальше», — написал парламентарий.

Ранее в офисе Зеленского сделали первый комментарий о задержании Ермака. Советник украинского лидера Дмитрий Литвин заявил, что Киев считает преждевременным высказываться по данному поводу.

