Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:24, 12 мая 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского сделали первый комментарий о задержании Ермака

Советник офиса Зеленского Литвин: Пока рано давать оценки задержанию Ермака
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев считает преждевременным давать комментарии о задержании экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака до тех пор, пока продолжается расследование. Первый комментарий по делу сделал советник Зеленского Дмитрий Литвин, передает издание «РБК-Украина».

«Как видим, процессуальные действия еще происходят, пока рано давать оценки», — приводятся в публикации слова советника Зеленского.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козино под Киевом.

Сам Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции. На вопрос о наличии у него дома в кооперативе «Династия» бывший глава офиса президента заявил, что не владеет никакими земельными участками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского сделали первый комментарий о задержании Ермака

    Премьер Пакистана посетит Россию

    Участникам покушения на митрополита Тихона вменили три новых статьи

    Ключевой участок фронта назван самым успешным для российских войск

    Дороги в российском регионе заволокло дымом

    Министр экономики Японии назвал цель поездки делегации ведомства в Россию

    Советник лидера Ирана обратился к Трампу с предупреждением

    Сексолог объяснила разницу между мужским и женским оргазмом

    Землетрясение произошло в российском регионе

    Освободившегося из СИЗО российского мэра увезли в больницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok