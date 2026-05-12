Экс-глава офиса Зеленского отказался комментировать обвинения в коррупции

Экс-глава офиса Зеленского Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции
Марина Совина
Андрей Ермак. Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак отказался комментировать обвинения в коррупции, передает «Би-би-си».

«Когда следственные действия завершатся, я выступлю с комментарием», — заявил политик журналистам.

На вопрос, есть ли у него дом в кооперативе «Династия», Ермак ответил: «У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы здесь видите».

Журналисты также спросили, является ли он «Хирургом» из так называемых «пленок Миндича».

«У меня имя — Андрей Ермак. У меня другого имени нет», — заявил экс-глава офиса Зеленского.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения Андрею Ермаку. Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале финального этапа операции под кодовым названием «Мидас», в которой раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров. Под подозрения попали близкий соратник Зеленского, бизнесмен Тимур Миндич, а также глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и Андрей Ермак, который в результате скандала ушел в отставку.

